Франція звинуватила РФ у спробах створити напруженість в країні

Франція звинуватила Росію в дезінформаційній кампанії у вигляді поширення в соцмережах зображень з малюнками зірок Давида, які з’явилися на будинках у Парижі на початку цього тижня.

Як пише «Європейська правда», про це заявило Міністерство закордонних справ країни, повідомляє Reuters.

За словами МЗС Франції, російська пропагандистська мережа Recent Reliable News/Doppelganger штучно роздула та опублікувала в соціальних мережах фотографії з малюнками зірок Давида.

«Ця нова операція російського онлайн-втручання проти Франції відображає постійну опортуністичну та безвідповідальну стратегію використання міжнародних криз для створення плутанини і напруженості в публічних дебатах у Франції та в Європі», – йдеться в заяві відомства.

Посольство РФ у Парижі вже поспішило відкинути ці звинувачення, заявивши, що Росія не має до цього відношеня, і що це спроби «дискредитувати» Москву.