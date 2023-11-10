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Франція звинуватила РФ у спробах створити напруженість в країні

Франція звинуватила Росію в дезінформаційній кампанії у вигляді поширення в соцмережах зображень з малюнками зірок Давида, які з’явилися на будинках у Парижі на початку цього тижня.

Як пише «Європейська правда», про це заявило Міністерство закордонних справ країни, повідомляє Reuters.

За словами МЗС Франції, російська пропагандистська мережа Recent Reliable News/Doppelganger штучно роздула та опублікувала в соціальних мережах фотографії з малюнками зірок Давида.

«Ця нова операція російського онлайн-втручання проти Франції відображає постійну опортуністичну та безвідповідальну стратегію використання міжнародних криз для створення плутанини і напруженості в публічних дебатах у Франції та в Європі», – йдеться в заяві відомства.

Посольство РФ у Парижі вже поспішило відкинути ці звинувачення, заявивши, що Росія не має до цього відношеня, і що це спроби «дискредитувати» Москву.

10 ноября, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия

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