Джаред Лето став першою людиною, яка підкорила 102-поверховий хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг Американський актор і музикант Джаред Лето піднявся на Емпайр-Стейт-Білдінг, щоб оголосити про світове турне гурт Thirty Seconds to Mars Про це пише Today. У четвер, 9 листопада, вранці 51-річний рокер піднявся на 102-поверховий хмарочос висотою 381 м (448 м з антеною) Емпайр-Стейт-Білдінг, щоб оголосити про початок світового туру Thirty Seconds to Mars 2024 Seasons. Тур гурту Джареда Лето пройде на підтримку останнього альбому It's The End Of The World But It's A Beautiful Day. «Будівля є свідченням усього, що можна зробити у світі, якщо ми приділимо цьому увагу, що значною мірою стало натхненням нашого останнього альбому It's The End Of The World But It's A Beautiful Day», — заявив Лето. Як підтвердили представники памʼятки, музикант став першою людиною в світі, яка законно піднялася на вершину Емпайр-Стейт-Білдінг. Фактично сміливець Ален Робер, він же «Французька Людина-павук», підкорив будівлю під час несанкціонованого підйому в 1994 році. Лето поділився, що був більше схвильований подією, ніж знервований. «Але я повинен бути чесним, це було дуже, дуже важко. Це було набагато важче, ніж я собі уявляв. Лише витривалість, яка була потрібна, витривалість, яка була потрібна, і це було дуже боляче», — зазначив лідер Thirty Seconds to Mars та показав закривавлену ліву руку. Лето сказав, що намагався зробити це, щоб викреслити ще один пункт зі свого списку бажань, а також прорекламувати майбутній світовий тур свого гурту Thirty Seconds to Mars, який триватиме з березня по вересень 2024 року. «Це неймовірно. Дивитися, як сходить сонце над містом, яке так багато для мене означає. З дитинства Нью-Йорк символізував місце, куди ви вирушаєте, щоб здійснити свої мрії. У дитинстві я хотів бути артистом, і Нью-Йорк був тим місцем, куди ви вирушаєте, щоб стати артистом. І Емпайр-Стейт-Білдінг завжди був для мене таким символом», — зізнався зірка «Далласького клубу покупців» та «Загону самогубців». Лето піднявся східною стороною будівлі з 86-го до 104-го поверху на висоту майже 400 метрів, що зайняло у нього приблизно 20 хвилин. Лето досяг тієї частини будівлі, яка світиться, а потім піднявся на всі три її яруси, поки не завершив підйом на крижаний щит, який розташований біля основи знаменитої антени будівлі. Здійснюючи підйом, зірка фільмів «Реквієм за мрією» та «Пан Ніхто» був у повному альпіністському спорядженні з мотузками, які закріплювали його на випадок, якщо він втратить хватку. Джаред Лето полюбляє національні парки, зокрема Йосеміті, але особливо любить міське скелелазіння. «Мені подобається лазити по будівлях у містах. Це справді весела справа», — додав він.