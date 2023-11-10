Бедуины Израиля осудили ХАМАС: «мы в этой войне вместе со всем народом Израиля»

Бедуинские шейхи созвали сегодня пресс-конференцию, на которой осудили чудовищную резню, устроенную ХАМАСом 7 октября, и заявили, что бедуины Израиля сражаются в этой войне вместе с еврейским народом против террористов ХАМАС.

«Всегда следует помнить, что есть исключения, но они не отражают отношения всего сообщества. Бедуинское население вместе со всем народом Израиля в этой войне», — заявил шейх Кайед Аль-Аасем. «В наши дома попадали ракеты, гибли наши люди. Никто не ожидал такого, они не люди, а хищные звери», — сказал он, добавив, что в первую очередь необходимо вернуть похищенных, среди которых дети и старики.

Шейх Гидон Абу Сабит подчеркнул, что бедуинская община безоговорочно осуждает ужасное нападение ХАМАС, для описания которого невозможно подобрать слова. И, как и остальные шейхи, заверил журналистов, что повторения ситуации с операцией «Страж стен», когда параллельно боевым действиям начались серьезные беспорядки и столкновения, не будет. «То, что произошло тогда — результат подстрекательства лидеров исламского движения, которое подействовало на отщепенцев», — сказал он.