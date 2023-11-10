Бедуины Израиля осудили ХАМАС: «мы в этой войне вместе со всем народом Израиля»

Бедуинские шейхи созвали сегодня пресс-конференцию, на которой осудили чудовищную резню, устроенную ХАМАСом 7 октября, и заявили, что бедуины Израиля сражаются в этой войне вместе с еврейским народом против террористов ХАМАС.
«Всегда следует помнить, что есть исключения, но они не отражают отношения всего сообщества. Бедуинское население вместе со всем народом Израиля в этой войне», — заявил шейх Кайед Аль-Аасем. «В наши дома попадали ракеты, гибли наши люди. Никто не ожидал такого, они не люди, а хищные звери», — сказал он, добавив, что в первую очередь необходимо вернуть похищенных, среди которых дети и старики.
Шейх Гидон Абу Сабит подчеркнул, что бедуинская община безоговорочно осуждает ужасное нападение ХАМАС, для описания которого невозможно подобрать слова. И, как и остальные шейхи, заверил журналистов, что повторения ситуации с операцией «Страж стен», когда параллельно боевым действиям начались серьезные беспорядки и столкновения, не будет. «То, что произошло тогда — результат подстрекательства лидеров исламского движения, которое подействовало на отщепенцев», — сказал он.
Муслах Абу Асса, чей родственник Усама Абу Асса был убит террористами ХАМАС после жестоких издевательств, сказал: «Бедуинское общество заплатило высокую цену. Член моей семьи был убит, перед этим его пытали террористы. Бедуины доказали, что даже в ситуации войны они внесли большой вклад, многие спасли жизни, рискуя своей собственной. Мы надеемся, что после того, как мы переживем войну, лица, принимающие решения, будут относиться к нам как к полноправным и лояльным членам израильского общества».
Множество бедуинов приняли участие в вылазках по спасению жителей приграничных районов «отеф аза» в те ужасные часы. 600 человек из племени Аль-Азазама были в первых рядах волонтеров, вывозивших людей начиная с «черной субботы» и до конца операции по уничтожению террористов. Простой водитель автобуса вернулся в захваченный террористами район и вывез под пулями десятки участников музыкального фестиваля возле кибуца Реим.
По имеющимся данным, в числе заложников в Газе могут находиться более 40 бедуинов. Бедуинов 7 октября террористы ХАМАС убивали и похищали наравне с остальными.
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