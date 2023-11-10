 
«  
  »

30 тисяч українських військових пройшли підготовку у Британії

Велика Британія вже підготувала 30 тисяч українських військовослужбовців − артилеристів, морських піхотинців, інженерів, бойових медиків тощо, повідомив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак — «Європейська правда» з посиланням на колонку Сунака для «Української правди»

Британський прем’єр повідомив, що цього тижня чергова група українських військових завершила навчання у Великій Британії і вирушила додому.

«Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності».

Він нагадав, що ще 22 тисячі українських військових Британія підготувала ще перед вторгненням РФ у 2022 році.

«Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб надати вам необхідну підтримку для продовження тиску на путінські війська. Разом з вами та нашими союзниками ми підтримуватимемо Україну, щоб вона відбулася як безпечна, процвітаюча європейська демократія», − запевнив Сунак.

10 ноября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  