30 тисяч українських військових пройшли підготовку у Британії

Велика Британія вже підготувала 30 тисяч українських військовослужбовців − артилеристів, морських піхотинців, інженерів, бойових медиків тощо, повідомив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак — «Європейська правда» з посиланням на колонку Сунака для «Української правди»

Британський прем’єр повідомив, що цього тижня чергова група українських військових завершила навчання у Великій Британії і вирушила додому.

«Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності».

Він нагадав, що ще 22 тисячі українських військових Британія підготувала ще перед вторгненням РФ у 2022 році.

«Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб надати вам необхідну підтримку для продовження тиску на путінські війська. Разом з вами та нашими союзниками ми підтримуватимемо Україну, щоб вона відбулася як безпечна, процвітаюча європейська демократія», − запевнив Сунак.