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В Україні призначать радника США з інфраструктурних проєктів

В Україні з’явиться радник Сполучених Штатів з інфраструктурних проєктів у рамках відбудови, на цю посаду призначать Роберта Мерінера — «Європейська правда» з посиланням на заяву міністра транспорту США Піта Буттіджеджа під час візиту до Києва

Буттіджедж прибув до української столиці потягом вранці 8 листопада та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр розповів, що його візит пов’язаний із призначенням радника США з інфраструктурних питань, який працюватиме у Києві.

9 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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