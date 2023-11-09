В Україні призначать радника США з інфраструктурних проєктів

В Україні з’явиться радник Сполучених Штатів з інфраструктурних проєктів у рамках відбудови, на цю посаду призначать Роберта Мерінера — «Європейська правда» з посиланням на заяву міністра транспорту США Піта Буттіджеджа під час візиту до Києва

Буттіджедж прибув до української столиці потягом вранці 8 листопада та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр розповів, що його візит пов’язаний із призначенням радника США з інфраструктурних питань, який працюватиме у Києві.