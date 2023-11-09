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Росія влучила ракетою по судну Ліберії на Одещині: є загиблий та поранені, зокрема іноземці

Російські військові ввечері влучили ракетою в цивільне судно під прапором Ліберії під час заходу корабля у порт на Одещині. Внаслідок атаки дістали поранення іноземці та працівник порту, ще один співробітник порту загинув — ОК «Південь» 

«Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт».

Поранені троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Один з них ушпиталений.

Лоцман загинув, ще один працівник порту дістав поранення.

9 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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