Rheinmetall передасть Україні близько ста тисяч 120-мм мінометних снарядів

Німецький збройовий концерн Rheinmetall у середу оголосив про отримання замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тисяч мінометних боєприпасів калібру 120 міліметрів — пресреліз Reinmetall, який цитує «Європейська правда».

Замовлення, вартість якого становить кількасот мільйонів євро, є частиною нещодавнього пакету військової допомоги для Збройних сил України на суму 400 мільйонів євро. Rheinmetall не уточнює, про що йдеться, але пакет на таку суму ФРН оголошувала у вересні.

Постачання снарядів має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років, уточнює концерн.

«Завдяки збільшеній дальності стрільби, підвищеній точності і оптимальній бойовій ефективності мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити успіх навіть під час операцій на складній місцевості і в міських умовах».