У Німеччині з нового року скоротять соціальні виплати всім біженцям Праця в Україні дорожчає » Росія звинуватила Ізраїль у наявності ядерної зброї Речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Ізраїль у наявності ядерної зброї та закликала МАГАТЕ звернути на це увагу Про це вона сказала в ефірі пропагандистської програми «Соловйов Live». Таким чином вона відреагувала на слова відстороненого міністра спадщини Аміхая Еліяху про можливе скидання ядерної бомби на сектор Гази. «Це викликало величезну кількість питань. Питання номер одне – виходить, чи ми чуємо офіційні заяви про наявність ядерної зброї?» — заявила Захарова. Вона також закликала МАГАТЕ «звернути увагу» на це. «Наступні питання, які постали у всіх: де міжнародні організації, де МАГАТЕ, де інспектори?», – сказала Захарова.