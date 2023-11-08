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Російський літак порушив повітряний простір Латвії

Повітряні сили Латвії у понеділок, 7 листопада, зафіксували порушення повітряного простору російським літаком, представника РФ викликали до МЗС — Delfi

За даними латвійського Міністерства оборони, після незаконного перетину кордону літак повернувся на територію Росії.

Після інциденту Національні Збройні сили розпочали необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці Латвії. Оперативна інформація була надіслана в НАТО.

Згодом у Міністерство закордонних справ Латвії викликали тимчасового уповноваженого співробітника посольства Росії в Латвії, йому вручили ноту протесту у зв’язку з інцидентом.

8 ноября, 2023 | Category: Новости, Россия

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