Два українські фільми номіновано на премію Європейської кіноакадемії У Німеччині з нового року скоротять соціальні виплати всім біженцям » Російський літак порушив повітряний простір Латвії Повітряні сили Латвії у понеділок, 7 листопада, зафіксували порушення повітряного простору російським літаком, представника РФ викликали до МЗС — Delfi За даними латвійського Міністерства оборони, після незаконного перетину кордону літак повернувся на територію Росії. Після інциденту Національні Збройні сили розпочали необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці Латвії. Оперативна інформація була надіслана в НАТО. Згодом у Міністерство закордонних справ Латвії викликали тимчасового уповноваженого співробітника посольства Росії в Латвії, йому вручили ноту протесту у зв’язку з інцидентом.