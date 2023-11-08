Праця в Україні дорожчає

Про це йдеться в новому дослідженні ринку праці кадрового порталу Work.ua.

Ситуація стимулює компанії бути відкритими до кандидатів різного віку, працювати з ветеранами та людьми з інвалідністю.

У жовтні бізнес також намагався конкурувати за шукачів за допомогою збільшення зарплат — середній показник склав 18 000 грн. За місяць середня заробітна плата зросла на 3%.

Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 грн до 18 000 грн), Дніпропетровській (+500 грн до 17 500 грн) та Одеській області (+350 грн до 17 850 грн).

Найбільше зростання зарплат відчули працівники у таких сферах:

з 20 000 грн до 21 500 грн — «Будівництво, архітектура»;

з 20 000 грн до 21 000 грн — «Маркетинг, реклама, PR»;

з 17 500 грн до 18 500 грн — «Культура, музика, шоубізнес»;

з 17 000 грн до 17 500 грн — «Логістика, склад, ЗЕД», «Юриспруденція»;

з 16 000 грн до 16 500 грн — «Бухгалтерія, аудит», «Готельно-ресторанний бізнес, туризм», «Сфера обслуговування»;

з 15 000 грн до 16 000 грн — «Охорона, безпека»;

з 15 000 грн до 15 500 грн — «Секретаріат, діловодство, адміністратори».

Рейтинг посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) очолюють військовослужбовці — таким спеціалістам пропонують від 20 000 грн до 125 000 грн.

Також високий дохід мають представники таких професій:

55 000 — медіабаєр;

45 000 — водій-міжнародник;

40 000 — ендодонтист;

40 000 — технолог кондитерського виробництва;

37 500 — рихтувальник ;

37 500 — рієлтор;

35 000 — бізнес-аналітик.

Натомість найменший дохід (до 10 000 грн) мають гардеробники, консьєржі, прибиральники й санітари.

У жовтні 2023 року, за даними Work.ua, роботодавці опублікували 104 942 вакансій. І хоча пропозицій роботи на ринку на 13% менше, ніж було у жовтні 2021 року (тоді було зафіксовано найбільшу кількість вакансій за останні 3 роки), загальна тенденція позитивна: вже три місяці поспіль на ринку праці понад 100 000 пропозицій роботи.

Це відповідає кількості офіційно зареєстрованих безробітних — 108 000 громадян, за інформацією Державного центру зайнятості.