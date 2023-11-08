Два українські фільми номіновано на премію Європейської кіноакадемії

Оголосили номінантів на цьогорічну премію Європейської кіноакадемії – European Film Awards 2023. Серед них і дві українські стрічки.

Про це повідомила Європейська кіноакадемія на своєму офіційному сайті.

Пострадянський нуарний детектив «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка номіновано на премію у категорії «Відкриття року – приз FIPRESCI». Він конкуруватиме за перемогу ще з п’ятьма фільмами.

Кадр з фільму «Ля Палісіада»

Першою українською стрічкою, яка потрапила до номінації саме в цій категорії European Film Awards, було «Племʼя» Мирослава Слабошпицького. Минулого року до номінантів у цій категорії потрапили драма «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука та копродукційна стрічка «Цензорка» режисера Петера Керекеша.

«Ля Палісіада» – це повнометражний дебют Сотниченка. Стрічка розповідає про двох друзів – детектива міліції та судового психіатра, – які розслідують вбивство свого колеги. Події розгортаються в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.

Світова прем’єра фільму відбулася на Роттердамському кінофестивалі. Там стрічка була представлена у головному конкурсі та отримала нагороду FIPRESCI.

Ще один фільм, що потрапив до числа номінантів European Film Awards 2023, –режисерів Ханни Бадзяки та Александера Міхалковіча. Ця стрічка спільного виробництва Швеції, України та Норвегії. Її номінували в категорії «Найкращий документальний фільм».

Робота Бадзяки та Міхалковіча розповідає про протести 2020 року в Білорусі та досліджує культуру насильства та знущань у білоруській армії, що творить травмоване покоління. Головна героїня стрічки – жінка Світлана, її сина Нікіту знайшли повішеним у військовій частині два роки тому.

Кадр з фільму «Батьківщина»

Фільм «Батьківщина» увійшов до програми цьогорічного Одеського кінофестивалю, який проходив у Чернівцях.

Режисерів Александер Міхалковіч дебютував у повнометражному документальному кіно у 2019-му з фільмом про анексований Крим «Моя бабуся з Марса».

– щорічна нагорода, яку вручають найкращим європейським стрічкам. Цьогоріч вручення відбудеться 9 грудня у Берліні.