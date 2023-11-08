Два українські фільми номіновано на премію Європейської кіноакадемії

Оголосили номінантів на цьогорічну премію Європейської кіноакадемії – European Film Awards 2023. Серед них і дві українські стрічки.
Про це повідомила Європейська кіноакадемія на своєму офіційному сайті.
Пострадянський нуарний детектив «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка номіновано на премію у категорії «Відкриття року – приз FIPRESCI». Він конкуруватиме за перемогу ще з п’ятьма фільмами.
|Кадр з фільму «Ля Палісіада»
«Ля Палісіада» – це повнометражний дебют Сотниченка. Стрічка розповідає про двох друзів – детектива міліції та судового психіатра, – які розслідують вбивство свого колеги. Події розгортаються в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.
Світова прем’єра фільму відбулася на Роттердамському кінофестивалі. Там стрічка була представлена у головному конкурсі та отримала нагороду FIPRESCI.
Робота Бадзяки та Міхалковіча розповідає про протести 2020 року в Білорусі та досліджує культуру насильства та знущань у білоруській армії, що творить травмоване покоління. Головна героїня стрічки – жінка Світлана, її сина Нікіту знайшли повішеним у військовій частині два роки тому.
|Кадр з фільму «Батьківщина»
Фільм «Батьківщина» увійшов до програми цьогорічного Одеського кінофестивалю, який проходив у Чернівцях.
Режисерів Александер Міхалковіч дебютував у повнометражному документальному кіно у 2019-му з фільмом про анексований Крим «Моя бабуся з Марса».
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