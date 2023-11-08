Демократы в Сенате заблокировали законопроект о помощи Израилю, не включающий помощи Украине

Демократы в Сенате во вторник заблокировали усилия республиканцев, направленные на скорейшее одобрение законопроекта о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю.

Законопроект был одобрен Палатой представителей на прошлой неделе. Напомним, что он не включает помощи Украине, борющейся с российским вторжением.

Сенатор-республиканец Роджер Маршалл заявил: «Время имеет существенное значение, и ярезвычайно важно, чтобы Сенат не откладывал поставки этой важнейшей помощи Израилю еще на один день».

Демократы в ответ подчеркнули значение оказание помощи Украине, а также Израилю, в дополнение к гуманитарной помощи, финансированию безопасности границ и средствам, направленным на противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

Все это было включено в запрос о финансировании в размере 106 миллиардов долларов, который президент Джо Байден направил в Конгресс в минувшем месяце.

Демократы упрекнули республиканцев и в том, что те, по их словам, политизируют меры по преодолению кризиса на Ближнем Востоке, увязывая меры по поддержке Израиля с сокращением финансирования Налоговой службы (IRS).

Законопроект, подготовленный и одобренный Палатой представителей, предполагает предоставление Израилю 14,3 миллиарда долларов на меры по борьбе с ХАМАС (организация, признанная в США террористической) и одновременно – сокращение на аналогичную сумму бюджета IRS.

«Наши союзники в Украине могут позволить себе отсрочку не в большей степени, чем наши союзники в Израиле», – констатировала сенатор Пэтти Мюррей, возглавляющая сенатский Комитет по ассигнованиям.

При прохождении законопроекта в Палате представителей голоса распределились преимущественно по партийной линии.

В Белом доме заявили, что президент Байден наложит вето на законопроект Палаты представителей.

Руководство Сената разрабатывает свой собственный законопроект о дополнительном финансировании и надеется представить его на этой неделе.