Зеленский инициирует продление запрета экспорта украинского газа на 2024г.

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует продолжение запрета на экспорт природного газа украинского происхождения в 2024 году.

Соответствующее поручение Кабинету министров закреплено в указе президента №737/2023 от 7 ноября 2023 г., которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от этого же числа «О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года».

Кабинету министров необходимо в шестимесячный срок принять меры по нормативно-правовому урегулированию вопроса установления в 2024 году нулевого объема квоты экспорта природного газа украинского происхождения, говорится в указе.

Документ обнародован на сайте президента.