За добу РФ втратила в Україні 890 солдатів

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворогів від початку повномасштабної війни
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 7 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 306860 (+890 за добу) осіб
- танків ‒ 5293 (+5) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 9974 (+16) од.
- артилерійських систем – 7410 (+21) од.
- РСЗВ – 869 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 570 (+0) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1556 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23) од.
- спеціальна техніка ‒ 1049 (+2)
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