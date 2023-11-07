 
«  
  »

За добу РФ втратила в Україні 890 солдатів

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворогів від початку повномасштабної війни

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 7 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 306860 (+890 за добу) осіб
  • танків ‒ 5293 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 9974 (+16) од.
  • артилерійських систем – 7410 (+21) од.
  • РСЗВ – 869 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 570 (+0) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 1556 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1049 (+2)
7 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  