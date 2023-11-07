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Ситуація на основних напрямках фронту — важкі бої Джерела у ЄС кажуть, що не починали обговорювати з Києвом можливість переговорів з РФ » За добу РФ втратила в Україні 890 солдатів Протягом минулої доби на фронті було 78 бойових зіткнень, ворог надалі обстрілює цивільні об’єкти й населені пункти України Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабі ЗСУ. Загальні бойові втрати ворогів від початку повномасштабної війни Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 7 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 306860 (+890 за добу) осіб

танків ‒ 5293 (+5) од.,

бойових броньованих машин ‒ 9974 (+16) од.

артилерійських систем – 7410 (+21) од.

РСЗВ – 869 (+2) од,

засобів ППО ‒ 570 (+0) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3),

крилаті ракети ‒ 1556 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23) од.

спеціальна техніка ‒ 1049 (+2)