В Україні зафіксували новий вид COVID з незвичайним симптомом

В Україні зафіксували новий підвид коронавірусу штаму Омікрон — «Арктур». Його виявили у Рівненській області.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Його виявлено на території Дубенського району», — розповів він.

Цей субваріант COVID-штаму Омікрон, вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом. Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken.

«Арктур» викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19 — високу температуру, кашель, біль у горлі, м`язову слабкість.

«А також додає новий симптом — сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах», — додав голова ОВА.

Тому, за словами Коваля, вакцинація від коронавірусу залишається актуальною, особливо у віці 65+.

«Тим паче, минулого тижня мали летальний випадок в Костопільській громаді. Вакцини досі безоплатні та у вільному доступі», — констатував він.