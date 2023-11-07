В «Азові» назвали Фаріон проєктом Кремля

Заяви засудив омбудсман Дмитро Лубінець в телеграм-каналі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що у ЗСУ служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо.

«Нагадую, що небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України», — написав Лубінець.

Він повідомив, що особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування.

Омбудсман наголосив, що порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками карається відповідно до статті 161 кримінального кодексу України.

Колишній командир полку «Азов» та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у своєму Телеграм-каналі різко звернувся до Фаріон навмисно російською мовою, нецензурно пославши її. Окрім цього, він зазначив, що мовознавиця транслює ФСБшні наративи.

«Правоохоронним органам вже давно час звернути увагу на діяльність цієї конченої п***ди, яка розколює українське суспільство за ФСБшними методичками», — додав військовий.

Парамедикиня НГУ Катерина Пташка Поліщук в Instagram звернулась до колишньої нардепки, назвавши її ворогом України, та закликала її не перетинати межу.

«Ваша позиція не проукраїнська, і я вважаю вас проєктом Кремля. Ви — ворог, що просуває отруйні гидкі наративи. Ваша позиція і вислови — лайно. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла українською. Це говорить та, що захищає Україну три роки пліч-о-пліч з Героями, які розмовляють українською, російською, грузинською, білоруською, польською, десятками діалектів, англійською та десятком інших мов та говірок.

Обовʼязково перевірте мій допис на наявність помилок. І назвіть мене не патріоткою», — заявила Пташка.

Народний депутат Єгор Чернєв у Facebook назвав заяви Фаріон блюзнірством.

«На моє переконання, ця особа вже тривалий час цілеспрямовано та системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями. Особливо підозрілою для мене така діяльність є в контексті радянського минулого Ірини Фаріон. А під час війни такі її дії є особливо небезпечними і становлять, на мій погляд, загрозу національній безпеці України», — наголосив Чернєв.

У звʼязку з цим він закликав СБУ перевірити колишню нардепку щодо вчинення кримінальних злочинів.

«Як заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки закликаю Служба безпеки України здійснити перевірку висловлювань Ірини Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності у нашому тилу. Прошу вважати це офіційним депутатським зверненням», — додав нардеп.