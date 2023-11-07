У Франції затримали подружжя з Молдови, яке малювало зірки Давида на замовлення росії

У Франції затримали пару з Молдови, яка намалювала близько 60 зірок Давида на будинках у Парижі. Подружжя спонсорувала «особа в росії».

Про це повідомляє радіостанція Europe 1 з посиланням на власні джерела.

Прокуратура Франції повідомила, що 33-річного чоловіка та 28-річну жінку затримали та помістили під адміністративний арешт.

ЗМІ зазначили, що подія сталася в одному з паризьких округів, що розташований на правому березі Сени. Їх помітив місцевий житель, коли вони малювали «блакитні зірки» на будинках, зокрема на школі в 10-му окрузі Парижа.

Затримане подружжя прибуло з Молдови нелегально. Після затримання вони стверджували, що «скоїли злочин за наказом третьої особи».

Як зазначили в прокуратурі, пару заарештували через приниження гідності, що було скоєно на підставі «походження чи релігії».

У повідомленні додається, що пару очікує видворення з країни.