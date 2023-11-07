У Байдена закликали Конгрес підтримати допомогу Україні майже на $12 млрд

Міністерка фінансів США Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен та директорка агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер у своєму листі закликали Конгрес затвердити виділення Україні $11,8 млрд бюджетної підтримки — лист посадовців Білого дому, який цитує «Європейська правда»

Ключові посадовці адміністрації Джо Байдена пояснюють, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов’язана з її успіхами на полі бою, «забезпечуючи функціонування уряду та економіки і дозволяючи Україні зосередити свої ресурси на обороні».

У листі вказується, що сума цієї підтримки, про яку просить Білий дім, менша, ніж виділена у 2023 році – 14,4 мільярда доларів, у зв’язку з «інвестиціями США в успіх України та роботі із залучення допомоги від інших країн».

«Україна вжила болючих заходів для ліквідації несуттєвих витрат, а військові витрати складають понад 100% її податкових надходжень, що робить її повністю залежною від зовнішньої підтримки для подальшого функціонування уряду й економіки», – вказують посадовці.

Вони додали, що 11,8 мільярда доларів – це мінімальна сума, необхідна для покриття базових потреб України, й хоча Канада та країни ЄС надають більшу підтримку, якщо рахувати у відсотках від ВВП, «цих та інших джерел недостатньо», аби покрити дефіцит українського бюджету.