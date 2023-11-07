США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн

31 жовтня адміністрація президента надіслала офіційне повідомлення лідерам Конгресу про заплановану передачу Spice Family Gliding Bomb Assemblies.
Це тип високоточної зброї, яка стріляє з військових літаків, йдеться у листуванні, яке переглянули журналісти WSJ.
Згідно з угодою, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.
План також включає надання підтримки, пов’язаної з використанням зброї.
За словами офіційних осіб, Ізраїль запросив зброю до 7 жовтня.
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