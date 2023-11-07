Еврейские активисты Нью-Йорка потребовали прекращения огня в секторе Газа США мають чотири цілі на Близькому Сході – Пентагон » США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн Адміністрація президента США Джо Байдена планує передати Ізраїлю високоточні бомби на суму 320 мільйонів доларів — The Wall Street Journal 31 жовтня адміністрація президента надіслала офіційне повідомлення лідерам Конгресу про заплановану передачу Spice Family Gliding Bomb Assemblies. Це тип високоточної зброї, яка стріляє з військових літаків, йдеться у листуванні, яке переглянули журналісти WSJ. Згідно з угодою, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю. План також включає надання підтримки, пов’язаної з використанням зброї. За словами офіційних осіб, Ізраїль запросив зброю до 7 жовтня.