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США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн

WSJ: США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн 
Адміністрація президента США Джо Байдена планує передати Ізраїлю високоточні бомби на суму 320 мільйонів доларів — The Wall Street Journal

31 жовтня адміністрація президента надіслала офіційне повідомлення лідерам Конгресу про заплановану передачу Spice Family Gliding Bomb Assemblies.

Це тип високоточної зброї, яка стріляє з військових літаків, йдеться у листуванні, яке переглянули журналісти WSJ.

Згідно з угодою, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.

План також включає надання підтримки, пов’язаної з використанням зброї.

За словами офіційних осіб, Ізраїль запросив зброю до 7 жовтня.
7 ноября, 2023 | Category: Израиль, Новини українською, Новости, США

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