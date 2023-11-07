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США мають чотири цілі на Близькому Сході – Пентагон

США мають чотири цілі на Близькому Сході – Пентагон
Міністерство оборони США має чотири напрями зусиль на Близькому Сході — прес-секретар Пентагону Пет Райдер, Пентагон

За його словами, це:

  • Захист американських військ і громадян у регіоні.
  • Потік критично важливої допомоги в галузі безпеки Ізраїлю під час його захисту від терористичних атак ХАМАСу.
  • Координація з ізраїльтянами, щоб допомогти звільнити заручників, включаючи американських громадян.
  • Зміцнення позиції сили в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб’єкти від ескалації кризи за межі Сектора Гази.

Посилена позиція сил включає розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower, які зараз знаходяться в районі Центрального командування США, разом із підводним човном класу Ohio.

За словами Райдера, протягом останніх кількох тижнів іранські проксі-групи атакували авіабази Аль-Асад в Іраку та Аль-Танф у Сирії.

За його словами, атаки безпілотників і ракет призвели до кількох десятків поранень, у тому числі незначних травм і черепно-мозкових травм.

7 ноября, 2023 | Category: Новости, США

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