США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн Учені зі США виявили найдавнішу чорну діру: важить, як галактика і далі росте » США мають чотири цілі на Близькому Сході – Пентагон Міністерство оборони США має чотири напрями зусиль на Близькому Сході — прес-секретар Пентагону Пет Райдер, Пентагон За його словами, це: Захист американських військ і громадян у регіоні.

Потік критично важливої допомоги в галузі безпеки Ізраїлю під час його захисту від терористичних атак ХАМАСу.

Координація з ізраїльтянами, щоб допомогти звільнити заручників, включаючи американських громадян.

Зміцнення позиції сили в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб’єкти від ескалації кризи за межі Сектора Гази. Посилена позиція сил включає розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower, які зараз знаходяться в районі Центрального командування США, разом із підводним човном класу Ohio. За словами Райдера, протягом останніх кількох тижнів іранські проксі-групи атакували авіабази Аль-Асад в Іраку та Аль-Танф у Сирії. За його словами, атаки безпілотників і ракет призвели до кількох десятків поранень, у тому числі незначних травм і черепно-мозкових травм.