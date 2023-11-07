Сотня компаній з Британії зізнались, що порушували санкції проти РФ

Щонайменше 127 компаній у Великій Британії добровільно визнали порушення санкцій проти Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну — газета Financial Times з посиланням на відповідь британського Міністерства фінансів на запит юридичної фірми Pinsent Masons

Інформація про 127 британських компаній, згідно із відповіддю на запит, була актуальна станом на 17 травня цього року. Компанії можуть добровільно повідомляти про порушення, аби зменшити розмір штрафів, зазначає FT.

Партнерка практики фінансових злочинів Pinsent Masons Стейсі Кін вважає, що значний обсяг санкцій проти Росії став випробуванням для британського бізнесу через значну інтегрованість Москви у світову економіку.

«Російські фізичні та юридичні особи мали такий вплив за межами Росії, що, можливо, якщо подивитись на іранський або сирійський режими, то можна побачити, що там просто не було таких взаємозв’язків між економіками цих країн», – додала вона.

На думку Кін, британський бізнес повинен розглянути можливість визнання порушень санкцій проти Росії, аби уникнути тяжчих покарань – аж до кримінального провадження. Менш суворі заходи передбачають попередження або штраф без верхньої межі.