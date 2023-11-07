Ситуація на основних напрямках фронту — важкі бої

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація суттєво не змінилася.

На Сіверському та Слобожанському напрямках рашисти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну роботу, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. також ворог надалі нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог безуспішно штурмував у районах населених пунктів Синьківка й Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 ворожих атак біля Богданівки та Хромового на Донеччині. Також ворог марно намагався відновити втрачені позиції в районі Андріївки.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше від Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі й техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни тримають оборону й завдають ворогу значних втрат. Не мали успіху наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів марні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше від Вербового Запорізької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження тилам противника.