Підтримка України з боку G7 не послабиться попри загострення конфлікту на Близькому Сході, — МЗС Японії

Про це пише Reuters.

Зазначається, що очільники МЗС країн G7 (Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США), а також представник Європейського Союзу зустрінуться в Токіо 7-8 листопада для обговорення, зокрема, війни Росії проти України та ізраїльсько-палестинський конфлікт.

«Наша відданість продовженню суворих санкцій проти Росії та рішуча підтримка України не похитнеться, навіть якщо ситуація на Близькому Сході загострюється», — наголосила Камікава.

Крім того, очільниця МЗС Японії повідомила, що члени G7 організовують віртуальну зустріч з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, яка відбудеться під час зустрічі в Токіо.