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Французька компанія підписала угоду про передачу Україні зброї на суму 36 млн євро

Про це повідомляє пресслужба Cybergun.

Дочірня компанія Verney-Carron французького виробника зброї Cybergun, підписала рамкову угоду, яка передбачає постачання Україні 10 тис. штурмових гвинтівок, 2 тис. снайперських гвинтівок та 400 гранатометів на суму 36 млн євро.

«Угода демонструє подальше зміцнення двосторонніх відносин між Францією та Україною у сфері оборонного співробітництва та спроможність французької оборонної промисловості робити внесок у цю співпрацю», — йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що перші серійні передачі мають відбутись через 6 місяців після підписання контракту, цей процес триватиме 10 місяців.

7 ноября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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