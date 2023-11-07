Еврейские активисты Нью-Йорка потребовали прекращения огня в секторе Газа

Сотни американских еврейских активистов собрались у подножия статуи Свободы в Нью-Йорке, требуя, чтобы Израиль объявил прекращение огня и остановил «бомбардировки» гражданских лиц в секторе Газа.

На демонстрантах были черные футболки с лозунгами «Евреи требуют немедленного прекращения огня» и «Не от нашего имени».

Они развернули баннеры «Весь мир наблюдает» и «Палестинцы должны быть свободными» у основания одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка.

Огромная медная статуя находится на острове Свободы у входа в Нью-Йоркскую бухту.