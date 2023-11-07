Джерела у ЄС кажуть, що не починали обговорювати з Києвом можливість переговорів з РФ

Дипломатичні джерела у ЄС назвали неправдивою інформацію про те, що представники США та ЄС нібито почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів із РФ — про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» сказав європейський дипломат у Брюсселі, що обіймає високу посаду.

«Якби це було правдою, я про це знав би», – сказав він.

Відповідаючи на запитання агентства про можливий перегляд видів зброї, яку ЄС постачає Україні, з огляду на останню оцінку ситуації на полі бою, яку у своїй статті дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, співрозмовник журналістів зазначив, що «допомога вже в дорозі».

Раніше NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з Росією.