Будапешт погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана погрожує накласти вето на початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, доки не буде виконано угорських вимог щодо мови освіти.

Як заявив політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан в інтерв’ю нідерландській телерадіокомпанії NOS, «було запроваджено нові закони, які погіршили життя угорців в Україні».

Він має на увазі нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов’язує меншини, але не лише угорську, здобувати щонайменше 70% освіти українською мовою. Отже, діти з угорськомовних сімей в Україні значно відставатимуть у навчанні, стурбовані в Угорщині.

«Ми не можемо з цим погодитися», — заявив Балаш Орбан.

«Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу», — наголосив він.

За словами радника, «Угорщина завжди була прихильником зближення України з Євросоюзом», але більш суворий закон про мову нібито все змінив.

«Ми блокуватимемо доти, доки проблему не буде вирішено», — заявив Б.Орбан.