5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів

У Міноборони Нідерландів заявили, що п’ять нідерландських винищувачів F-16 зараз перебувають на шляху до Європейського навчального центру F-16 (EFTC) в Румунії — «Європейська правда» з посиланням на повідомлення оборонного відомства Нідерландів

Літаки призначені для підготовки румунських та українських пілотів.

Нідерланди виступили з ініціативою створення EFTC і надають для нього від 12 до 18 літаків F-16. Винищувачі залишаються власністю Нідерландів.

У Міноборони нагадали, що Нідерланди разом із Данією та за підтримки США відповідають за координацію європейських зусиль з надання Україні винищувачів F-16.