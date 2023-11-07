ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами

Єврокомісія, швидше за все, рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх 7 критеріїв, пов’язаних з наданням кандидатського статусу. Очікують, що результат буде позитивним для Києва, але з додатковими умовами — Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, передає «Європейська правда»

За даними видання, у вівторок Єврокомісія збереться на засідання, щоб остаточно ухвалити рішення про те, чи рекомендувати офіційно розпочати переговори про членство України.

Очікують, що результат буде позитивним для Києва, але з додатковими умовами.

За даними агентства, Європейська комісія, ймовірно, рекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори з Україною після того, як вона завершить реформи та втілить кроки щодо законодавства стосовно нацменшин, боротьби з корупцією, а також деолігархізації та лобіювання.

Втім, зазначили джерела, остаточне формулювання висновку Єврокомісії ще не є затвердженим.