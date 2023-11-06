Зеленський анонсував зміну стратегії: Військові придумують плани, щоб швидше просуватись

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії й знову повторив, що війна не зайшла в глухий кут.

Зеленський в інтерв’ю програмі «Зустріч з пресою» на телеканалі NBC News

Президент зазначив, що Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії.

«Наші військові придумують різні плани, різні операції для того, щоб швидше просуватися вперед і завдати несподіваного удару по Російській Федерації…

Вони (росіяни – ред.) думали, що поставлять нам мат, але цього не сталося… Я не думаю, що це патова ситуація».

Деталі: Зеленський визнав, що прогрес України у війні був повільним, і що «є втома» від тривалого конфлікту. Але він наполягає на тому, що українські військові «все ще більш мотивовані, ніж будь-які росіяни, які прийшли в Україну, щоб вбивати нас».