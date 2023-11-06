«Укроборонпром» підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів «Шахед»

Новий дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.

Про це розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП.

За його словами, рекордна дальність бойового вильоту нової розробки – 1000 кілометрів.

«В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог «шахеда», а є і більш потужні моделі, бо «шахеди» так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками», – зазначив Сметанін.

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво «Укроборонпрому». Виріб тоді був лише на стадії випробування.