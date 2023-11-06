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«Укроборонпром» освоїв виробництво FPV-дронів

На потужностях «Укроборонпрому» розгорнули ліцензійне виробництво трьох моделей FPV-дронів приватних компаній.

Про це розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП.

«FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається», – зазначив Сметанін.

6 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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