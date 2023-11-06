Ракетний удар РФ по бійцях 128-ї ОГШБр: в бригаді заявили про 19 загиблих бійців США строят секретную базу в Израиле на горе Керен » «Укроборонпром» освоїв виробництво FPV-дронів На потужностях «Укроборонпрому» розгорнули ліцензійне виробництво трьох моделей FPV-дронів приватних компаній. Про це розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП. «FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається», – зазначив Сметанін.