Україна збільшує кількість таборів для військовополонених росіян

В Україні з’явився ще один табір для тримання військовополонених росіян. Він носить назву «Захід 2».

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані аналітичної системи Youcontrol.

Табір створено на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області. Відповідні зміни у єдиному реєстрі з’явилися 20 жовтня 2023 року.

Крім цього, 3 листопада Кабмін виділив Мін’юсту 3,1 млн грн на заходи з перепрофілювання виправної колонії на табір для військовополонених росіян.

Нагадаємо, що в Україні перший табір для військовополонених росіян «Захід 1» з’явився у травні 2022 року. Він розташований на базі виправної колонії на Львівщині. Тоді держава на функціонування табору виділила, зокрема, у 2022 році 56 млн грн, за шість місяців 2023 року – 20,48 млн грн.