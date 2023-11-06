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Сили оборони знищили ще 880 окупантів та 14 артсистем ворога

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці знищили 880 окупантів, 14 ворожих артилерійських систем, 5 ББМ та 4 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 305 970 (+880) осіб,
  • танків − 5 288 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 9 958 (+5) од,
  • артилерійських систем − 7 389 (+14) од,
  • РСЗВ − 867 (+0) од,
  • засобів ППО − 570 (+0) од,
  • літаків − 322 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 554 (+20) од,
  • крилатих ракет − 1 556 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 744 (+14) од,
  • спеціальної техніки − 1 047 (+0) од.

Дані уточнюються.

6 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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