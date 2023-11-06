Єрмак заперечив, що Україна «дуже корумпована»: такі виклики є в усьому світі Путін балотуватиметься на вибори у 2024 році, — Reuters » Російські окупанти викрадають тварин із заповідника «Асканія-Нова» Російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозять їх до краснодарського «Сафарі-парк». Про це повідомляє Центр національного спротиву. Як зазначають у ЦНС, вивіз тварин відбувається в межах недійсної «угоди про співробітництво». «Від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником», – йдеться в повідомленні. Крім того, на території «Асканія-Нова» неодноразово помічали російських окупантів. У ЦНС наголошують, що дані дії є формальною крадіжкою та знищенням унікальної фауни заповідника.