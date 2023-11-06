Російські окупанти викрадають тварин із заповідника «Асканія-Нова»

Російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозять їх до краснодарського «Сафарі-парк».
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Як зазначають у ЦНС, вивіз тварин відбувається в межах недійсної «угоди про співробітництво».
«Від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником», – йдеться в повідомленні.
Крім того, на території «Асканія-Нова» неодноразово помічали російських окупантів.
У ЦНС наголошують, що дані дії є формальною крадіжкою та знищенням унікальної фауни заповідника.
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