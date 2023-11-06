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Рік війни з ХАМАС коштуватиме Ізраїлю $51 млрд

Про це повідомляє фінансове ізраїльське видання Calcalist з посиланням на дані міністерства фінансів.

«Наприкінці минулого тижня розрахунки та оцінки привели до «золотого числа» — хоча воно лише попереднє, дуже мінливе та за багатьох вихідних припущень: 51 мільярдів доларів, що становить близько 10% ВВП», — йдеться у повідомленні.

Основні припущення, які лягли в основу оцінки, такі: подія триває від 8 місяців до року, тобто завершиться до кінця 2024 року, без участі Ірану та Ємену, а також близько 350 тисяч мобілізованих ізраїльських резервістів незабаром повернуться до роботи.

За даними джерела, попередня оцінка у 200 млрд шекелів (51 млрд доларів), яка становить близько 10% ВВП Ізраїлю — «оптимістична». Зазначається, що половина витрат припадає на оборону, що становлять близько 1 млрд шекелів на день. Ще 40-60 млрд шекелів становитиме втрата доходів, 17-20 млрд — компенсація бізнесу і 10-20 млрд шекелів — реабілітація постраждалих.

6 ноября, 2023 | Category: Израиль, Новости

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