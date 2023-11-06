Ракетний удар РФ по бійцях 128-ї ОГШБр: в бригаді заявили про 19 загиблих бійців

Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади, передає «Еспресо.Захід«.

«Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію. Загинули кращі наші бійці… Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі. Вічна пам’ять воїнам, що віддали за Україну життя!» — йдеться у повідомленні.

Раніше народні депутати Михайло Волинець та Олексій Кучеренко заявляли про 28 загиблих і 53 поранених.

«28 загиблих. 53 поранених. 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада. На жаль, підтвердилась інформація про загибель наших воїнів від ракети РФ», — написав на своїй фейсбук-сторінці Михайло Волинець. Нардеп Кучеренко оприлюднив такі ж дані. «28 загиблих, 53 поранених, 128-ма ГШБр. Скорбота», — зазначив він. Крім того, в соцмережах з’явилося відео удару по бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області. Про нього повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у telegram.

Журналіст Денис Казанський прокоментував відео удару по 128 бригаді.

«Як бачимо, ніхто з місцевих ворожу ракету не наводив, окупанти усе бачили та фіксували з БПЛА, як військові збираються разом в одному місці. Проводити такі шикування та відкриті збори поблизу лінії фронту — злочинна халатність, яка коштує людям життя. Сподіваюся, одного такого жахливого уроку буде достатньо, щоб більше ніколи ничого подібного не повторювалося», — наголосив він.