Путін домовляється про спорудження бази у Лівії, що загрожуватиме усій Європі, — Bloomberg

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Вони зазначають, що між президентом Росії Володимиром Путіним і східним військовим командувачем Лівії Халіфою Хафтаром готується оборонна угода після їхньої зустрічі в Москві наприкінці вересня.

Адміністрація США сприймає цю загрозу «дуже серйозно», заявив Джонатан Вінер, колишній спеціальний посланник США в Лівії.

«Утримання Росії від Середземного моря було ключовою стратегічною метою — якщо Росія отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським Союзом», — каже він.

Російські військові кораблі, скоріш за все, отримають постійне право на стоянку в лівійському Тобруку, що розташований всього в декількох сотнях кілометрів через Середземне море від Греції та Італії. Однак зазначається, що це довгострокова перспектива, оскільки вона вимагатиме значної модернізації портових потужностей. Наразі Росія поки що має лише одну військово-морську базу в Середземному морі – у сирійському Тартусі.

Видання нагадує, що роками Росія мала приховану присутність Лівії через найманців ПВК Вагнера, які прибули до країни після усунення Муаммара Каддафі у 2011 році.