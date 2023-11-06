Путін балотуватиметься на вибори у 2024 році, — Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами шести джерел, Володимир Путін вирішив брати участь у березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі щонайменше до 2030 року, оскільки, на його думку, він «повинен провести Росію через найнебезпечніший період за останні десятиліття».

Наразі Путін, якому Борис Єльцин передав президентську посаду в 1999 році, обіймає її довше, ніж будь-який інший російський правитель з часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть Леоніда Брежнєва, який перебував на посаді 18 років.

Путіну виповнився 71 рік 7 жовтня.

Анонімні джерела повідомили, що новина про рішення Путіна поширилась не відразу, і зараз радники готуються до передвиборчої кампанії та виборів Путіна.

Згідно з опитуваннями громадської думки, для Путіна, який має рейтинг схвалення 80% в Росії, вибори є формальністю, якщо він балотуватиметься: за підтримки держави, державних ЗМІ та майже повної відсутності інакомислення в суспільстві, він напевно переможе.

«Рішення прийнято — він буде балотуватися», — заявило одне з джерел, обізнане з ситуацією. Інше джерело повідомило, що за кілька тижнів має з’явитися чіткий натяк, підтвердивши повідомлення газети «Комерсант», опубліковане в минулому місяці.

Ще одне джерело, також знайоме з ходом російської політики, підтвердило, що рішення було прийнято і що радники Путіна готуються до участі Путіна.

«Світ, на який ми дивимося, дуже небезпечний», — сказало одне з джерел.

Зазначається, що Путін прийняв рішення нещодавно і що оголошення про це буде незабаром.

Хоча багато іноземних дипломатів, шпигунів і чиновників кажуть, що очікують, що Путін залишиться при владі довічно, до цього часу не було жодного конкретного підтвердження його планів брати участь у президентських виборах у березні 2024 року.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів. У вересні він заявив, що якщо Путін вирішить балотуватися, то ніхто не зможе скласти йому конкуренцію.