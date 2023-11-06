Помічника Залужного підірвали у Київській області, — джерела

Про це Еспресо повідомило поінформоване джерело, подібну інформацію наводить Національна поліція. За інформацією поліції вибух стався у селі Чайки «внаслідок необережного поводження з боєприпасами». Загинув 39-річний військовослужбовець, його 13-річний син тяжко поранений, його шпиталізували.

Водночас наші джерела повідомляють із посиланням на дружину, що чоловік прийшов з подарунками на день народження. При відкритті одного з них стався вибух. Ймовірно, це була коробка з пляшкою та чарками.