 
«  
  »

Пісторіус заявив, що Німеччина готова взяти на себе роль лідера НАТО для захисту від агресії РФ

Німеччина готова взяти на себе роль лідера в НАТО, на чому союзники наполягали десятиліттями, і захищати східний фланг Альянсу від російської агресії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Bloomberg.

За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну НАТО став ще більш важливим.

«Оскільки ми не можемо очікувати, що Росія відмовиться від своїх імперських фантазій в найближчі роки і десятиліття, ми в Альянсі робимо значний внесок у надійне і ефективне стримування», – зазначив Пісторіус.

6 ноября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  