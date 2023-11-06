Пісторіус заявив, що Німеччина готова взяти на себе роль лідера НАТО для захисту від агресії РФ

Німеччина готова взяти на себе роль лідера в НАТО, на чому союзники наполягали десятиліттями, і захищати східний фланг Альянсу від російської агресії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Bloomberg.

За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну НАТО став ще більш важливим.

«Оскільки ми не можемо очікувати, що Росія відмовиться від своїх імперських фантазій в найближчі роки і десятиліття, ми в Альянсі робимо значний внесок у надійне і ефективне стримування», – зазначив Пісторіус.