Економіка Росії може «перегрітися» через перехід на воєнні рейки – розвідка Британії

Збільшення інфляції в Росії, зумовлене зростанням споживчих цін, зокрема на продукти харчування та паливо, майже напевно призведе до збільшення її витрат на фінансування війни проти України, прогнозують у британській розвідці — розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії за 6 листопада

Аналітики припускають, що через зростання попиту, частково через значне збільшення оборонних витрат, а також постійний тиск на ринку праці, що зменшується, російська економіка ризикує перегрітися.

Як йдеться в огляді, це з високою ймовірністю забезпечить збереження інфляції в РФ у 2024 році вище цільового показника у 4%, що своєю чергою, ймовірно, призведе до скорочення реальних державних видатків, особливо в таких сферах, як соціальний захист, де витрати зростають швидше, ніж інфляція.

«Це ще раз ілюструє переорієнтацію російської економіки на першочергове фінансування війни», – роблять висновки аналітики.

Розвідка називає дуже ймовірним те, що Центробанк РФ збереже високі процентні ставки до 2024 року, що з високою ймовірністю збільшить вартість кредитів для російських споживачів і, ймовірно, також вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу.