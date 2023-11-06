ЦАХАЛ атаковал в Южном Ливане в ответ на обстрелы : убит 58-й боевик «Хизбаллы»

В субботу на северной границе продолжалась перестрелка и обмен ударами между ЦАХАЛом и боевиками «Хизбаллы». Утром израильская территория была обстреляна минометными снарядами: они взорвались в районе укрепленных пунктов ЦАХАЛа и возле мошава Дишон. Боевики выпустили ракеты RPG. В Верхней Галилее прозвучала сирена ПВО. Ответственность за обстрелы взяла на себя «Хизбалла».

В ответ ВВС ЦАХАЛ нанесли удары в Южном Ливане. Армейская пресс-служба сообщила, что в ответ на обстрелы ударам подверглись оружейные склады и другие военные объекты «Хизбаллы». Израиль сообщил также об уничтожении группы террористов, намеревавшихся обстрелять нашу территорию.

Чуть позже «Хизбалла» известила своих сторонников о гибели еще одного боевика. «Юсуф-Мухаммед Сабра погиб на пути к Иерусалиму», — сказано в сообщении «Хизбаллы». Это уже 58-й боевик военного крыла «Хизбаллы», убитый с начала боевых действий на северной границе.