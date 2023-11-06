ЦАХАЛ атаковал в Южном Ливане в ответ на обстрелы : убит 58-й боевик «Хизбаллы»

В субботу на северной границе продолжалась перестрелка и обмен ударами между ЦАХАЛом и боевиками «Хизбаллы». Утром израильская территория была обстреляна минометными снарядами: они взорвались в районе укрепленных пунктов ЦАХАЛа и возле мошава Дишон. Боевики выпустили ракеты RPG. В Верхней Галилее прозвучала сирена ПВО. Ответственность за обстрелы взяла на себя «Хизбалла».
В ответ ВВС ЦАХАЛ нанесли удары в Южном Ливане. Армейская пресс-служба сообщила, что в ответ на обстрелы ударам подверглись оружейные склады и другие военные объекты «Хизбаллы». Израиль сообщил также об уничтожении группы террористов, намеревавшихся обстрелять нашу территорию.
Чуть позже «Хизбалла» известила своих сторонников о гибели еще одного боевика. «Юсуф-Мухаммед Сабра погиб на пути к Иерусалиму», — сказано в сообщении «Хизбаллы». Это уже 58-й боевик военного крыла «Хизбаллы», убитый с начала боевых действий на северной границе.
По ливанским источникам, израильская артиллерия нанесла удары по деревням Аль-Лабуне (Возле Накуры — напротив Рош а-Никра), Дхайра, Ярин и Аль-Жбейн. В районе израильской Ханиты произошла перестрелка из стрелкового оружия.
Около 14:00 ЦАХАЛ выпустил ракету по автомобилю в районе деревни Кила, в которой находится важная база «Хизбаллы». С этого места открывается вид на Метулу — городок как на ладони. Считают, что это было предупреждение для журналистов, чтобы они не совались на передний край.
После критики в адрес «слишком умеренного» выступления Хасана Насраллы в «Хизбалле» пытаются оправдаться перед своими сторонниками во всем мире. Член Центрального совета шиитской партии Набиль Куак заявил после полудня, что «давление Хизбаллы изматывает израильскую армию». «Не важно, сколько авианосцев тут стоит, мы не разочаруем Газу. То, что у арабских стран есть отношения с Израилем, дает ему «зеленый свет на агрессию», — сказал Набиль Куак.
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