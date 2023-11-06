Армия Израиля сообщила о завершении окружения города Газа

Израильская армия завершила окружение города Газа одноимённого сектора и продвинулась вдоль береговой линии. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, назвав происходящее «очень существенным шагом» в усилении атак на радикальную палестинскую группировку ХАМАС, под контролем которой находится сектор Газа.

По словам Хагари, к вечеру воскресенья фактически завершился раскол сектора Газа на северную и южную части. Представитель израильской армии вновь призвал жителей Газы двигаться в более безопасные районы – на юг региона.

Ранее в воскресенье Израиль открывал на несколько часов коридор для перехода мирных жителей из северной части сектора в южную.

Как стало известно газете The New York Times, в последние недели Израиль непублично пытается договориться с рядом стран о временном переселении сотен тысяч палестинцев из Газы в Египет – на время войны на территории сектора.