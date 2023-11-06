Єрмак заперечив, що Україна «дуже корумпована»: такі виклики є в усьому світі

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак висловив подив з приводу заяв експрезидента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера про «корумповану Україну», наголосивши, що такі виклики існують по всьому світу, а наша країна навіть в умовах війни проводить реформи — Єрмак в інтерв’ю Politico

«Я категорично відкидаю заяву про те, що Україна «дуже корумпована». Такі виклики існують по всьому світу, але наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів».

За словами Єрмака, він не пригадує, щоби Юнкер приїздив в Україну протягом останніх кількох років. «Тож трохи дивно чути від нього такі слова», — наголосив він.