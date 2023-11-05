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ЗСУ завдали ударів по суднобудівному заводу «Залив» в окупованій Керчі

Керч. 4 листопада 2023 року

Уранці неділі, 5 листопада, ураження одного із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет «Калібр» під час вчорашньої атаки Керчі підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Фото: Микола Олещук / телеграм

Напередодні успішні удари Збройних Сил України по суднобудівному заводу «Залив» також підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Увечері 4 листопада Збройні Сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу «Залив» в окупованій Керчі», — йдеться в повідомленні.

Про зупинку руху на невизначений час о 15:35 повідомляв офіційний тг-канал Кримського мосту.

«Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки», — йдеться в повідомленні.

Місцеве видання Kerch FM, що підтримує російських загарбників, о 16:26 інформувало про «роботу ППО».

Проукраїнський тг-канал «Кримський вітер» своєю чергою виклав світлину та відео задимлення в районі Кримського мосту.

Залучення росіянами ППО в Керчі підтвердив підконтрольний Кремлю голова окупаційної адміністрації Кримського півострова Сергій Аксьонов.

«У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми (суднобудівний завод «Залив», — ред.) у Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного з сухих доків. Постраждалих немає», — зазначив Аксьонов о 17:05.

Кореспондент порталу «Крим.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) повідомляв з місця подій, що над містом Керч було чутно звуки щонайменше двох ракет, що пролітали.

5 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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