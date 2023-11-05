NYT: Закиди Зеленського до Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві Сили оборони ліквідували за добу майже тисячу окупантів » ЗСУ завдали ударів по суднобудівному заводу «Залив» в окупованій Керчі Вдень у суботу, 4 листопада, в тимчасово окупованому місті Керч у Криму було чутно звуки вибухів: у Повітряних силах підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу «Залив» Уранці неділі, 5 листопада, ураження одного із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет «Калібр» під час вчорашньої атаки Керчі підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Фото: Микола Олещук / телеграм Напередодні успішні удари Збройних Сил України по суднобудівному заводу «Залив» також підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. «Увечері 4 листопада Збройні Сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу «Залив» в окупованій Керчі», — йдеться в повідомленні. Про зупинку руху на невизначений час о 15:35 повідомляв офіційний тг-канал Кримського мосту. «Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки», — йдеться в повідомленні. Місцеве видання Kerch FM, що підтримує російських загарбників, о 16:26 інформувало про «роботу ППО». Проукраїнський тг-канал «Кримський вітер» своєю чергою виклав світлину та відео задимлення в районі Кримського мосту. Залучення росіянами ППО в Керчі підтвердив підконтрольний Кремлю голова окупаційної адміністрації Кримського півострова Сергій Аксьонов. «У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми (суднобудівний завод «Залив», — ред.) у Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного з сухих доків. Постраждалих немає», — зазначив Аксьонов о 17:05. Кореспондент порталу «Крим.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) повідомляв з місця подій, що над містом Керч було чутно звуки щонайменше двох ракет, що пролітали.