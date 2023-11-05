Укрзалізниця — як зручно бронювати залізничні квитки

В Україні залізниця, є одним з найпопулярніших видів пасажирського транспорту. Пересування нашою державою на потязі комфортне та зручне. А зараз воно стало ще зручніше, завдяки популярному сервісу придбання квитків на потяги. Тепер це займає лише кілька хвилин, просто перейдіть на сайт бронювання на https://proizd.ua/ , виберіть зручний для вас маршрут та час, та замовляйте квитки. Система працює надійно всі 24 години на добу та сім днів на тиждень.

Зручності Укрзалізниці.

Українська залізниця (Укрзалізниця) — це державна компанія, яка відповідає за розвиток та управління залізничним транспортом в Україні. Для придбання залізничних квитків на Укрзалізниці, ви можете скористатися різними способами:

Онлайн через офіційний веб-сайт Укрзалізниці: Відвідайте офіційний веб-сайт Укрзалізниці за адресою https://booking.uz.gov.ua/.

Оберіть напрямок подорожі, дату, клас вагона та інші параметри вашої поїздки.

Оберіть відповідні вагони та місця і внесіть необхідні контактні дані.

Здійсніть оплату квитка за допомогою банківської картки або іншого доступного методу оплати. За допомогою мобільного додатку: Завантажте офіційний мобільний додаток Укрзалізниці на свій смартфон.

Виберіть необхідні параметри подорожі та оберіть бажаний поїзд і місця.

Здійсніть оплату квитка через додаток. У касах і автоматах на залізничних станціях: Ви можете придбати квиток на залізничній станції в касі або за допомогою квиткових автоматів.

Оберіть напрямок та інші параметри подорожі, а потім оплатіть квиток на місці. Через квиткові агентства та пункти продажу: Деякі квиткові агентства та пункти продажу пропонують послуги з продажу залізничних квитків. Ви можете звернутися до них для отримання допомоги у придбанні квитка.

Будь ласка, пам’ятайте, що для поїздки потрібно мати дійсний квиток та документ, який посвідчує особу. Укрзалізниця також пропонує різні типи вагонів і класів обслуговування, так що ви можете вибрати варіант, який відповідає вашим потребам та бюджету.

Вибирайте зручні маршрути

На сайті https://proizd.ua також для вас всі зручні маршрути, які детально підбираються для того, щоб ви могли дістатися свого пункту призначення вчасно. Ви можете заранє оцінити та вибрати відправлення на табло, де є розклад руху потягів, яке виглядає так:

ПОТЯГ МАРШРУТ ЧАС КОЛІЯ СТАТУС 774О Київ-Пасажирський — Шостка 11:44 11 Вчасно 749О Київ-Пасажирський — Ужгород 13:17 10 Вчасно 771Л Київ-Пасажирський — Хмельницький 14:13 3 Вчасно 55К Київ-Пасажирський — Чернівці 14:26 — Вчасно 867К Київ-Пасажирський — Гречани 14:33 — Вчасно 724К Київ-Пасажирський — Харків-Пас 15:48 — Вчасно 113О Харків-Пас — Львів 15:59 — Вчасно

Коли ви бронюєте свій маршрут, не забудбте забронювати і необхідні супутні сервіси. Це постіль, чай та інші додаткові зручності. Все можна включити в одне бронювання квитків та й одразу.

Під час подорожі на залізничному транспорті Укрзалізниці важливо дотримуватися правил та норм поведінки, які сприяють безпеці та комфорту всіх пасажирів. Ось деякі загальні правила поводження пасажирів на Укрзалізниці:

Оформлення квитків: Всі пасажири повинні мати дійсний квиток на поїздку та документ, який посвідчує особу. Пасажири, які не мають дійсного квитка, можуть бути відмовлені в поїздці або зобов’язані викупити квиток на місці. Безпека на платформі: На платформах слід бути обережними та дотримуватися безпекових заходів. Не стояти близько до краю платформи, не перетинати колії та не лазити на вагони без дозволу. Відповідальність за багаж: Пасажири несуть відповідальність за свій багаж. Важливо не залишати особисті речі без нагляду та не допускати зайвих предметів у пасажирському салоні. Відповідність правилам безпеки: Всі пасажири повинні дотримуватися інструкцій та правил безпеки, які надаються екіпажем поїзда. Це стосується, зокрема, використання вогнестійких матеріалів, заборони куріння в потягу та інших важливих аспектів. Гучність і спокій: Важливо дотримуватися прийнятних рівнів гучності та поводити себе так, щоб не заважати іншим пасажирам. Гучна музика, розмови або інші шуми можуть бути обтяжливими для інших. Відповідність розкладу: Пасажири повинні прибувати на станцію вчасно та дотримуватися розкладу поїздів. Затримки можуть виникати, але важливо бути готовими до можливих змін та чекати на інформацію від Укрзалізниці. Культура спілкування: Пасажири повинні бути ввічливими та культурними в спілкуванні з іншими пасажирами та персоналом Укрзалізниці.

Дотримання цих правил сприяє створенню безпечного та комфортного середовища для всіх пасажирів на залізничних поїздах Укрзалізниці.