Сили оборони ліквідували за добу майже тисячу окупантів

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 305 090 (+990)
- танків ‒ 5284 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 9953 (+14)
- артилерійських систем – 7375 (+12)
- РСЗВ – 867 (+6)
- засобів ППО ‒ 570 (+2)
- літаків – 322 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+0)
- крилатих ракет ‒ 1554 (+3)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9730 (+14)
- спеціальної техніки ‒ 1047 (+9)
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