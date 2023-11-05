ЗСУ завдали ударів по суднобудівному заводу «Залив» в окупованій Керчі Росіяни біля Авдіївки накопичили ресурс удвічі більший, ніж був у них біля Бахмута » Сили оборони ліквідували за добу майже тисячу окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнення між російською та українською арміями. Сили оборони відбили низку атак ворога на ключових напрямках та ліквідували ще 990 окупантів Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 305 090 (+990)

танків ‒ 5284 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 9953 (+14)

артилерійських систем – 7375 (+12)

РСЗВ – 867 (+6)

засобів ППО ‒ 570 (+2)

літаків – 322 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+0)

крилатих ракет ‒ 1554 (+3)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9730 (+14)

спеціальної техніки ‒ 1047 (+9)