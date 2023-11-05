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Сили оборони ліквідували за добу майже тисячу окупантів

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 305 090 (+990)
  • танків ‒ 5284 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 9953 (+14)
  • артилерійських систем – 7375 (+12)
  • РСЗВ – 867 (+6)
  • засобів ППО ‒ 570 (+2)
  • літаків – 322 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+0)
  • крилатих ракет ‒ 1554 (+3)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9730 (+14)
  • спеціальної техніки ‒ 1047 (+9)
5 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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