Росіяни біля Авдіївки накопичили ресурс удвічі більший, ніж був у них біля Бахмута

Про це він розповів у етері Еспресо.

«Найбільш небезпечне місце для Сил оборони України – це, звісно, Авдіївка, де росіяни збільшують накопичений ресурс. Якщо 10 жовтня ми говорили, що противник розпочинає наступальні дії та задіює ресурс 1-го армійського корпусу, також тоді використовувалась 20-та, 150-та мотострілецькі дивізії зі складу 8-ої загальновійськової армії РФ. А через майже півтора-два тижні вже мова йшла, що фактично уся 2-га загальновійськова армія РФ перебуває біля Авдіївки. Там зараз є 15-та, 21-ша та 30-та окремі стрілецькі бригади (ОБСр), тобто доволі серйозний потенціал», — зауважив військовий експерт.

Олександр Коваленко додав, що там вже також перебуває і 55-та ОБСр зі складу 41-ої загальновійськової армії РФ.

«Росіяни продовжують стягувати під Авдіївку достатньо серйозний ресурс. Для них це фетиш, такі ось вони маніакальні фетишисти щодо Авдіївки. І загально, якщо ми розглядаємо протяжність фронту, то біля Авдіївки зараз накопичено росіянами ресурсу навіть удвічі більше за своїми можливостями, ніж було біля Бахмуту. Це зараз найгарячіша та найнебезпечніша ділянка фронту саме для Сил оборони», — резюмував Коваленко.