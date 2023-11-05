Російські окупанти за добу скинули понад 50 КАБ на населені пункти Херсонської області — Сили оборони півдня України

Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою. У діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Триває контрбатарейна боротьба, маневри силами і засобами.

«Протягом доби (з 7:00 до 7:00) противник завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням понад 50 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок ударів зруйновано черговий навчальний заклад в одній із прибережних громад», — зазначається в повідомленні пресслужби командування Сил оборони півдня України в телеграм-каналі.

Крім того, ворог продовжує атакувати FPV-дронами. Загалом було зафіксовано 3 таких удари. Також противник скидає з БпЛА інших модифікацій осколкові боєприпаси — таких випадків за добу обліковували 35. Унаслідок цих ударів було поранено двох людей.

За минулу добу ворог здійснив понад 80 артилерійських обстрілів із використанням близько 460 снарядів, зокрема 8 обстрілів населених пунктів.

«По місту Херсон ворог вдарив 4 рази, двічі обстріляно Очаків, також під вогнем окупантів були Тягинка та Кочкарівка. Унаслідок артилерійських обстрілів загинув 1, поранено 5 цивільних і представника Національної поліції, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватні будинки, 2 будівлі магазинів і автомобіль», — зазначається в повідомленні.

Сили оборони півдня продовжили виконання вогневих завдань. За минулу добу було ліквідовано 16 окупантів і 1 гармату, а також знищено спостережний пункт противника.